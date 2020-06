Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Lao Động

Chiều ngày 26/6, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng bộ Công an đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Đại tá Võ Trọng Hải sẽ thay thế vị trí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng bộ Công an chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải trên cương vị công tác mới nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh thực hiện thật tốt, chức trách nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Công an Nghệ An bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương để lực lượng công an trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Võ Trọng Hải hứa sẽ làm việc đúng chức trách, xây dựng đội ngũ Công an tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Võ Trọng Hải (SN 1967, quê quán xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ông từng làm Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Tân Giám đốc Công an Nghệ An đã có hơn 30 năm trong lực lượng biên phòng, trực tiếp chỉ huy triệt phá hàng trăm chuyên án, đặc biệt là các chuyên án buôn ma túy xuyên quốc gia.

