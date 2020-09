Đại gia Phát 'dầu' lấy tiền đâu xây lâu đài?

Trụ sở Công ty CP Xăng dầu Phát - Ảnh: Nguyễn Hoàn



Kinh doanh BẾT BÁT

Liên quan vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” do ông Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi là Phát “dầu”) cầm đầu, Công an TP Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đang thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra. Bước đầu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định ông Phát cầm đầu ổ nhóm thành lập hàng loạt công ty ma, qua đó mua bán trái phép hóa đơn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can. Khi bị bắt giam, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Phát - Petraco (Cty Dầu Phát).

Cty Dầu Phát đặt trụ sở tại tòa nhà 5 tầng nằm trên tỉnh lộ 351, thuộc thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 10/9, trụ sở công ty này không có biển hiệu, bên cạnh có cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thái Dương. Trước cửa hàng xăng dầu này được đặt biển báo tạm dừng hoạt động vì sự cố.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Phát có liên quan đến 14 Cty nhưng đến nay còn lại duy nhất Cty Dầu Phát đang hoạt động. Ông Phát được giới kinh doanh khí hoá lỏng quen gọi với biệt danh là Phát “dầu”. Cty Dầu Phát hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Cty này mở rộng ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Dù gắn với biệt danh Phát “dầu”, nhưng theo xác minh của Tiền Phong, cả 14 công ty liên quan đến vị đại gia này đều không hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Ngoài việc nổi tiếng về kinh doanh xăng dầu, ông Phát còn nổi tiếng là người sở hữu những tòa lâu đài đồ sộ ở Thái Bình và Hải Phòng. Dù sở hữu những toà lâu đài ước tính trị giá cả trăm tỷ đồng nhưng công ty của ông Phát lại có quy mô và lợi nhuận kinh doanh rất khiêm tốn. Theo tìm hiểu của phóng viên, kết quả kinh doanh của Cty Dầu Phát giảm dần, doanh thu từ mức 140 tỷ đồng xuống còn 26,3 tỷ đồng. Lợi nhuận cũng giảm từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và 500.000 đồng năm 2019.

Siêu dự án

Gần đây, ông Phát còn nổi lên bởi vai trò là Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Phú Thành (Phú Thành) với siêu dự án Cồn Vành tại Thái Bình mà tập đoàn này đóng vai trò đơn vị tài trợ quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch. Theo quy hoạch, Dự án Khu đô thị Cồn Vành - Cồn Thủ có tổng diện tích hơn 3.000 ha, với 5 phân khu chức năng gồm sân golf, casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái. Tổng mức đầu tư của dự án này lên tới 3.500 tỷ đồng.

Tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” - Ảnh: Nguyễn Hoàn

Tuy nhiên, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Phú Thành tính đến cuối năm 2019 chỉ khoảng 163 tỷ đồng. Năm 2016, Phú Thành đạt gần 200 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế là 650 triệu đồng. Lợi nhuận năm 2017 đạt 80 triệu đồng, 2018 đạt 430 triệu đồng rồi bất ngờ năm 2019 lỗ 11,6 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2019, vị trí người đại diện theo pháp luật của Phú Thành đã được chuyển từ Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Phát sang Tổng giám đốc Hoàng Quốc Việt. Đến tháng 6/2020, công ty này tăng vốn từ 163 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và sau đó chuyển trụ sở chính từ Quảng Ninh về Hải Phòng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Phú Thành là than.

13 công ty ma

Trao đổi với Tiền Phong, Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết, đã chuyển hồ sơ 14 công ty liên quan tới ông Phát “dầu” cho cơ quan công an để phục vụ điều tra. Trong số này, duy nhất Công ty CP xăng dầu Phát còn hoạt động từ tháng 3/2012 đến nay và nộp thuế. 13 công ty còn lại thành lập từ năm 2014-2018 và đều đã dừng hoạt động. Lý do dừng hoạt động là người nộp thuế của các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đáng chú ý, Công ty Quang Khải bắt đầu hoạt động từ 16/5/2018, trụ sở tại xã Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên) đăng ký quản lý thuế tại Chi cục Thuế huyện Thuỷ Nguyên. Đại diện pháp luật là bà Đỗ Thị Thùy Dung (trú xã An Lư) nhưng công ty này đã bị khoá mã số thuế ngày 13/5/2020 vì đã biến mất khỏi địa chỉ đăng ký. Tương tự, Công ty TNHH Dũng Phong, trụ sở xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) cũng đăng ký hoạt động ngày 16/5/2018 và đăng ký quản lý thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên do ông Trần Văn Thành (trú xã An Lư) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, khi hoạt động chưa tròn 2 năm, công ty này cũng đã bị khóa mã số thuế vì không hoạt động theo địa chỉ đăng ký.

Theo Cục Thuế TP Hải Phòng, đại gia Phát “dầu” còn liên quan tới 11 công ty khác. Đa số các công ty này đăng ký hoạt động năm 2017, 2018. Tất cả đều đã dừng hoạt động trong năm 2019 và 2020.

Tác giả: MINH ĐỨC - NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong