Đại gia dát vàng đầy người Tùng 'vâu' bị khởi tố

Ngày 3/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tùng (Tùng 'vâu', SN 1970, cư trú tại tổ 13, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Xuân Tùng.

Nguyễn Xuân Tùng với hình ảnh trên người đeo đầy vàng từng gây xôn xao dư luận vào năm 2015.

...

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Xuân Tùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo và đề nghị những ai đã từng vay tiền của Nguyễn Xuân Tùng với lãi suất cao, đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tùng vâu trước đó vào năm 2015 đã từng gây xôn xao dư luận khi những bức hình người này đeo hàng cân vàng trên người xuất hiện tại Trung tâm thương mại Vincom Hà Nội. Trao đổi với báo chí thời điểm đó, Tùng vâu cho biết bản thân sở hữu ngôi nhà 3 tầng khang trang với nhiều đồ vật có giá trị như đồng hồ cổ, tượng Di Lặc, bộ sập để ngồi có giá trị trên 200 triệu đồng. Báo chí thời điểm đó đưa tin, Tùng vâu có 2 nhà hàng ăn uống lớn (một nhà hàng ở trên bờ, một nhà hàng du thuyền trên sông), nằm ở khu phố ẩm thực sầm uất tại TP. Tuyên Quang. Người này cũng được cho là sở hữu một hãng taxi mang tên Gia Vũ với hàng chục đầu xe.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn