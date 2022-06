'Đại ca' Hoàng 'Mèo' bị bắt vì tổ chức tiệc thác loạn

Ngày 21/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huy Hoàng (Hoàng “Mèo”, SN 1987, trú tại Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an.



Từng có nhiều tiền án, tiền sự, lại thường xuyên tập hợp một nhóm đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và sử dụng trái phép chất ma túy, Bùi Huy Hoàng (tức Hoàng Mèo), sinh năm 1987, trú tại Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Công an tỉnh Hải Dương, cho biết qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hải Dương thấy nổi lên một nhóm đối tượng do Bùi Huy Hoàng (tức Hoàng Mèo) cầm đầu có dấu hiệu hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm, chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hoàng và các thành viên trong nhóm phần lớn là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, côn đồ, sẵn sàng chống trả và dùng mọi cách để đối phó với cơ quan chức năng.

Nhà ở của đối tượng được xây kiên cố, xung quanh được gia cố bằng khung inox và có hệ thống camera giám sát nghiêm ngặt. Việc đối tượng thường xuyên tập hợp nhiều đối tượng ở các địa phương khác đến nhà, có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư.

...

Rạng sáng 15/6, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Công an thành phố xác định Hoàng Mèo đang tổ chức cho khoảng gần 20 đối tượng “mở tiệc” ma túy và bay lắc tại nhà riêng.

Ngay sau đó, Công an thành phố đã huy động lực lượng, đột kích bất ngờ, khống chế 16 đối tượng; thu giữ toàn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Trong số 16 đối tượng có 12 nam, 4 nữ, độ tuổi từ 19 đến 48, đến từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và Đồng Nai. Kết quả test nhanh phát hiện 14/16 đối tượng dương tính với ma túy.

Tại cơ quan Công an, Bùi Huy Hoàng tỏ ra ngoan cố. Tuy nhiên căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan Công an làm rõ Hoàng là người trực tiếp chuẩn bị ma túy loại Ketamin, nước vui (Ketamin dạng nước uống) và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi zíp (kích thước 2x4cm), bên trong chứa các tinh thể màu trắng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

