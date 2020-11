Đà Nẵng: Dừng đèn đỏ, cô gái bị xe tải cán tử vong thương tâm

Your browser does not support the video tag.

Clip trích từ camera giao thông ghi lại vụ tai nạn.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng 23/11 tại ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Xe máy của nạn nhân bị xe tải cuốn vào gầm.



Theo camera giao thông ghi lại tại giao lộ trên, khi chị Đào Thị Lành (SN 1994, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy đang dừng đèn đỏ thì bị xe tải BKS 43C-119.91 từ phía sau vượt lên tông trúng.

...

Xe tải cán qua người chị Lành khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê hơn 50m mới dừng lại.

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe tải đã cố vượt đèn vàng tại giao lộ trước khi gây tai nạn thương tâm. Nam tài xế sau khi gây tai nạn đã đến trụ sở cơ quan công an trình diện.

Vụ tai nạn thương tâm khiến giao thông khu vực bị ách tắc cục bộ bởi tuyến đường Điện Biên Phủ lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Thanh Khê, đội CSGT quận Thanh Khê đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường.

Được biết, nạn nhân hiện đang làm nhân viên tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thời điểm gặp nạn, nạn nhân đang đi chuyển tiền cho công ty.

Tác giả: Quang Hải



Nguồn tin: Báo Kinh tế Đô Thị