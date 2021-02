Đà Nẵng: Đỗ xe sai còn đăng Facebook chửi CSGT, bị phạt trên 12 triệu đồng

Hình ảnh ô tô đậu đỗ sai trên đường Quang Trung của đương sự.ẢNH: VĂN TIẾN

Ngày 11.2, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định xử phạt người đậu xe sai còn đăng Facebook chửi CSGT, lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 5.2, người này điều khiển ô tô đậu xe trên đường Quang Trung (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) thì bị tổ tuần tra Đội CSGT trật tự Công an Q.Hải Châu phát hiện vi phạm về việc đậu đỗ ở nơi có biển cấm đỗ.

Lúc này, chủ phương tiện khi ra lấy xe đã bị dán thông báo mời đến trụ sở Công an Q.Hải Châu để giải quyết vi phạm. Người này bức xúc nên đăng trên Facebook cá nhân với nội dung cho rằng chỉ mới đậu 5 phút, đồng thời xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

...

Theo Công an Q.Hải Châu, sau khi xác minh, Cơ quan An ninh Công an quận đã mời chủ phương tiện đến làm việc và người này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, gửi lời xin lỗi đến cán bộ chiến sĩ Đội CSGT trật tự.

Công an Q.Hải Châu cũng lập biên bản, ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, điều 99 Nghị định 15 ngày 3.2.2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử.

Cụ thể, đương sự trên đã có hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, vi phạm quy định về trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, đương sự chửi CSGT, lực lượng làm nhiệm vụ còn bị xử lý hành chính về hành vi đậu xe sai quy định với số tiền 900.000 đồng.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên