Cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ bị bắt sau khi hoàn tục 2 ngày

Sáng 11/11, Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973) vừa bị khởi tố trước đó có pháp danh là Thích Đồng Huệ.

Ngày 8/11, cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ đã có đơn xin hoàn tục vì lý do sức khỏe. Trong đơn, ông viện dẫn đang bị bệnh hiểm nghèo, xin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hoàn tục để đi chữa bệnh.

Cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ (Nguyễn Ngọc Triệu) trước khi bị bắt.



Ngay sau khi nhận được đơn, Ban Thường trực Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã làm các thủ tục và có quyết định chính thức cho hoàn tục, cho thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội đối với Thượng tọa Thích Đồng Huệ.

Trước đó, các chức vụ của ông gồm: Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Angola, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, trụ trì chùa Nôm tỉnh Hưng Yên, trụ trì chùa Quan Âm tỉnh Hà Giang.

...

Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Sau khi hoàn tục, thôi các chức vụ theo quyết định có hiệu lực từ ngày 8/11, ông Triệu đã trở thành công dân bình thường, không còn là tu sĩ Phật giáo.

Trước đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can: Lê Thanh An (SN 1976, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an), Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an), Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Bùi Gia và cộng sự), Trần Văn Long (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo điều tra ban đầu, các bị can có hành vi nhận tiền của Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, đã bị khởi tố) với mục đích “chạy án" cho Nguyễn Minh Quân không bị xử lý hình sự./.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV