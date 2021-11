Cựu ngọc nữ Hong Kong đau đớn khi bị bạn diễn xâm hại thật trong lúc đóng cảnh nóng

Lý Lệ Trân được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Hong Kong. Cô bước vào nghề diễn từ năm 17 tuổi. Với vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, ngây thơ nhưng lại vô cùng nóng bỏng, người đẹp sinh năm 1966 nhanh chóng trở thành người tình trong mơ của phái mạnh.

Lý Lệ Trân, ngọc nữ một thời của điện ảnh Hong Kong.



Nổi tiếng với hàng loạt phim chính thống với danh xưng ngọc nữ, năm 1993, Lý Lệ Trân bất ngờ tham gia bộ phim dán mác 18+ Khi Mật Đào Thành Thục (Crazy Love/Tình Ngây Dại). Những cảnh nóng trong phim giúp độ phủ sóng của người đẹp càng thêm rộng rãi.

Thời điểm giữa thập niên những năm 1990, tên tuổi cô đào nổi tiếng khắp châu Á cùng Khâu Thục Trinh, Thư Kỳ, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử My... Không những thế, Lý Lệ Trân còn được mệnh danh là một trong những nữ hoàng phim nóng Hong Kong.

Một trong những cảnh quay làm nên tên tuổi của Ly Lệ Trân.



Lý Lệ Trân thậm chí còn có cơ hội đóng chung phim với tài tử quá cố Trương Quốc Vinh trong For Your Heart Only. Việc đóng phim nóng mang lại hào quang cho cô song cũng không ít hệ lụy.

Trong bộ phim Girls Unbutton ra mắt năm 1993, Lý Lệ Trân đã hoàn toàn bị xúc phạm nặng nề bởi loạt hành động xâm hại tình dục của bạn diễn nam Lương Tư Hạo.

Cụ thể, trong một cảnh nóng 18+, Lý Lệ Trân đã vô cùng sốc và xấu hổ khi bị nam diễn viên họ Lương lợi dụng sàm sỡ. Theo Sohu, Lương Tư Hạo đã cố tình cắn ngay ngực của Lý Lệ Trân khiến để lại dấu vết vô cùng phản cảm trên cơ thể. Chi tiết này vốn dĩ không có trong kịch bản nhưng Lương Tư Hạo đã tự ý thêm vào mà không thông qua ý kiến của toàn bộ ekip.

Lý Lệ Trân từng bị bạn diễn nam sàm sỡ, xâm hại trong phim 18+ Girls Unbutton.

Cũng trong bộ phim này, nam diễn viên họ Lương còn nhiều lần "giở trò" khác. Tại cảnh tắm bồn nước nóng, mỹ nhân họ Lý tiếp tục bị Lương Tư Hạo làm phiền, thực hiện những hành động không có trong kịch bản. Những hành vi ôm hôn, lăn lộn 'điên đảo' trong nước khiến Lý Lệ Trân không chịu nổi, chỉ muốn kết thúc càng nhanh càng tốt.

Điều đáng nói là những "chiêu trò" này của Lương Tư Hạo lại qua mặt được đạo diễn và toàn bộ ekip. Ngay cả "ông hoàng cảnh nóng" Từ Cẩm Giang cũng không thể phát hiện ra hành vi này của đàn em.

Nổi tiếng là người cương trực và luôn luôn bảo vệ, quan tâm bạn diễn nữ khi đóng cảnh nóng, Từ Cẩm Giang chắc chắn sẽ không để yên cho Lương Tư Hạo nếu phát hiện ra chuyện này.



Nhiều ý kiến cho rằng, chính cú sốc tâm lý đó đã khiến Lý Lệ Trân đã tạm dừng việc diễn xuất sau Girls Unbutton, khiến sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Phải đến 3 năm sau, người đẹp mới tái xuất màn ảnh trong bộ phim Nhục Bồ Đoàn 2 - Ngọc Nữ Tâm Kinh (1996) cùng Từ Cẩm Giang và Thư Kỳ.

Đây là bộ phim 18+ cổ trang duy nhất và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của Lý Lệ Trân. Ngoại hình như thiếu nữ 20 tuổi của cô đào cùng những cảnh nóng táo bạo một lần nữa gây chấn động làng giải trí Hong Kong.

Với tác phẩm này, cô đã giành được giải Kim Mã Điện ảnh Đài Loan lần thứ 36 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Kể từ năm 2000, sự nghiệp của Lý Lệ Trân dần xuống dốc. Cô vẫn tham gia đóng phim nhưng chủ yếu đảm nhận những vai phụ và không gây được ấn tượng.

Tác giả: Hoa Vũ (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn