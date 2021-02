Cứu 8 ngư dân gặp nạn trên tàu bị cháy ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Chiều 3/2, trả lời VTC News, Thiếu tá Nguyễn Đình Hiểu, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân ứng cứu 8 người trên tàu bị cháy khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đưa 8 ngư dân vào bờ an toàn.



Theo Thiếu tá Hiểu, vào hơn 4h ngày 3/2, tàu cá NA 937004 - TS, do anh Lê Đức Tướng (ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm chủ đang đánh bắt hải sản trên biển Hà Tĩnh ở tọa độ 18*18”45“N106*24”31”E bị bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Nhận được thông tin, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh nhanh chóng bố trí lực lượng và phương tiện cùng ngư dân đang đánh bắt gần đó để trưng dụng tàu và điều động ca nô của đơn vị ra ứng cứu.

Thời điểm gặp nạn, tàu có chủ tàu cùng 7 thuyền viên cùng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Cũng theo thiếu tá Hiểu, do tàu gặp nạn vào ban đêm trên biển, công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm đều bị cháy, tàu bị chìm xuống biển, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện 8 thuyền viên đều có sức khỏe ổn định, được đưa vào bờ an toàn.



