Cướp nhầm nữ sinh có võ, gã đàn ông bị đuổi đánh trối chết

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy tại khu Recanto das Emas ở thành phố Brasilia, Brazil, nạn nhân của vụ cướp là nữ sinh viên Lorrana Braga (23 tuổi).

Hình ảnh từ các camera giám sát cho thấy, khi đang đi bộ trên đường, nữ sinh này bất ngờ bị một người đàn ông dùng súng uy hiếp và yêu cầu đưa điện thoại di động cho hắn.

Nghĩ rằng súng của tên cướp chỉ là đồ giả nên cô gái đã quyết định chống trả. Nữ sinh viên 23 tuổi đã áp dụng những miếng võ của môn Morganti Jiu-Jitso, được kết hợp từ các môn võ Jiu Jitsu, karate và judo để đáp trả kẻ tấn công. Cô quyết không giao điện thoại cho hắn và giữ chặt túi xách gần người.

Đòn tấn công bất ngờ của nạn nhân khiến nghi phạm sợ hãi và bỏ chạy. Cô thậm chí còn đuổi theo, nhưng sau đó dừng lại khi hắn nhảy lên ô tô.

Cảnh sát Michello Bueno cho biết họ nhận được một số nguồn tin thông báo về phương tiện mà tên cướp sử sụng trong vụ tấn công cô Lorrana. Nhưng ông cũng cảnh báo hành động đáp trả của nạn nhân là quá nguy hiểm.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Tác giả: nguoiduatin.vn