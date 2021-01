Cũng nói 'thương em' nhưng người tình đồng giới của An Nguy lại được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình

Thông tin An Nguy và người tình đồng giới có con với nhau từng khiến cộng đồng mạng xôn xao một thời gian. Sau đó, nhiều người cũng ủng hộ cặp đôi và hi vọng An Nguy có thể sớm sinh bé ra một cách khoẻ mạnh và có thể thừa hưởng nhan sắc "cực phẩm" từ ba mẹ mình.

Mới đây, Alex - tình đồng giới An Nguy khiến cư dân mạng xuýt xoa về độ hài hước của anh dành cho con của hai người. Khi anh chàng chia sẻ hình ảnh siêu âm bé Bay (tên con đầu lòng của cặp đôi) trên Instagram không quên đính kèm dòng tản văn "hót hòn họt" mang tên "thương em" của Sơn Tùng MTP.

Nguyên văn dòng trạng thái được biến tấu lại như sau:

"Chúng tôi của hiện tại, chúng tôi dành cả 8 tháng để chăm em. Em dành cả 8 tháng bay nhảy trong bụng chúng tôi.

Chúng tôi có nhau suốt 8 tháng mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là do bác sĩ đặt hẹn, xa nhau cũng là 2 từ đặt hẹn. Chẳng ai biết tuần sau em có cho xem mặt hay không.

...

Dù tuần sau em có vui vẻ cho xem mặt hay làm ngơ như hôm nay thì em cũng đừng quên rằng, chúng ta chỉ còn một tháng nữa là sẽ nhìn thấy nhau. Mong em".

Chia sẻ của Alex khiến mọi người cực kì thích thú, nhiều người còn chia sẻ thông tin này lên các diễn đàn và hi vọng cặp đôi sớm ngày đón em bé ra đời khoẻ mạnh. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ còn bái phục trước sự sáng tạo, hài hước của Alex.

Sự chuẩn bị của cặp đôi cho con đầu lòng

Có thể thấy người sắp làm bố lần đầu đang rất nôn nóng đến ngày được gặp mặt con đầu lòng. Đây không phải lần đầu tiên Alex thể hiện sự hài hước, lầy lội khó đỡ của mình trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, tình đồng giới An Nguy đăng tải hình ảnh đánh yêu con trên trang cá nhân. Alex hài hước viết: "Bắt nạt tau nè! Chừa nha" khi đứa bé đạp bụng mẹ trong lúc anh đang nằm kế bên.

Tác giả: Kim Nhung

Nguồn tin: saostar.vn