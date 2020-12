Cục An ninh Nội địa có tân Phó Cục trưởng

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Cục An ninh nội địa, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa trao quyết định cho Thượng tá Đinh Việt Dũng

Ngày 24/12, Bộ Trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động đồng chí Thượng tá Đinh Việt Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an chúc mừng Thượng tá Đinh Việt Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Đồng chí Cục trưởng mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Phó Cục trưởng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đồng chí Cục trưởng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh thời gian qua đã phối hợp có hiệu quả với Cục An ninh nội địa trong công tác đảm bảo ANTT. Đồng chí Cục trưởng chúc mừng các đồng chí được điều động trong dịp này luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

... Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đinh Việt Dũng

Lãnh đạo Cục An ninh nội địa chúc mừng Thượng tá Đinh Việt Dũng

Được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, Thượng tá Đinh Việt Dũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cục An ninh nội địa và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, Cục An ninh nội địa, Công an các địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Cục trưởng hứa sẽ cùng tập thể Ban thường vụ, lãnh đạo Cục An ninh nội địa xây dựng lực lượng An ninh nội địa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: Lý Hoàng

Nguồn tin: cand.com.vn