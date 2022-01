Cư dân mạng ở Nghệ An–Hà Tĩnh đua nhau tìm nhà có đông "bóng hồng" nhất

Mấy ngày nay, dân mạng Nghệ An – Hà Tĩnh đang tích cực tham gia cuộc đua tìm ra nhà “sinh nhiều con gái nhất” giữa hai Fanpage Nghệ An và Hà Tĩnh. Bắt đầu cuộc thi là từ tấm ảnh nhà có 5 chị em gái được đăng tải trên Fanpage Nghệ An với dòng trạng thái: “Một thoáng Nghệ An. Nhà có 5 chị em gấy, chắc hiếm lắm”.

Bức ảnh được Fanpage Nghệ An đăng tải đầu tiên.



Bức ảnh đăng lên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. Người đăng bức ảnh lên mạng là anh Trương Thanh Tùng, quê Nghệ An.

Thấy người Nghệ An đăng bức ảnh lên, dân mạng Hà Tĩnh đáp trả bằng tấm ảnh nhà có 6 cô con gái xinh xắn với dòng tin: “Nhà có 6 chị em gấy, chắc vô đối Hà Tĩnh luôn rồi. Công nhận mẹ vợ tương lai đẻ khéo thật. Cả 6 người xinh như công chúa luôn”.

Fanpage Nghệ An tiếp tục đăng tải hình ảnh gia đình có 7 cô gái với dòng trạng thái hài hước: “Bữa qua, mấy thánh bên Hà Tĩnh khoe nhà có 6 công chúa, tưởng rứa (vậy) là hay. Nghệ An chính thức vượt lên với nhà 7 chị em gái. Có lẽ đây là kỷ lục rồi”.

Fanpage Hà Tĩnh đăng hình ảnh gia đình có 10 cô con gái.



Sau đó, Hà Tĩnh tìm ra một gia đình khác có tới 8 cô công chúa, ai nấy đều giỏi giang, trẻ trung, xinh đẹp khiến dân tình ngưỡng mộ. Cuộc đua thu hút rất đông đảo người theo dõi và tương tác trong những ngày giáp Tết.

Những bài viết về "kỷ lục sinh con gái" chỉ thu hút từ hơn 400 nghìn lượt tiếp cận/bài. Riêng thông tin công bố về các gia đình xác lập kỷ lục thu hút đến cả triệu lượt tiếp cận.

Theo anh Tùng, lúc đầu đăng bức ảnh lên cho vui vì nghĩ như thế này là hiếm. Tuy nhiên, sau đó các kỷ lục mới được xác lập. Cuộc thi dù tự phát nhưng thông tin đưa ra phải được xác thực để đảm bảo chính xác nên phải đi xác minh. Chính anh Tùng cũng không ngờ được cuộc thi lại thu hút sự tham gia của nhiều người như vậy.

Thậm chí, có một thẩm mỹ viện còn treo phần thưởng lớn nếu gia đình nào lập kỷ lục. Theo đó, cứ mỗi gia đình được xác nhận "sinh nhiều con gái nhất", mỗi người con gái sẽ được nhận phần quà tương ứng 20 triệu đồng. Vì mức thưởng tương đối lớn nên cộng đồng mạng Nghệ An và Hà Tĩnh xôn xao truy tìm kỷ lục mới.

Lộ diện bức ảnh gia đình có 12 cô con gái ở Hà Tĩnh.



Chưa dừng lại ở con số 10, dân mạng Nghệ An vẫn đang tiếp tục tới huyện Diễn Châu để xác minh thông tin một gia đình ở xã Diễn Lâm sinh 11 người con (11 con gái, 1 con trai).

Sau khi Nghệ An đăng tải hình ảnh gia đình gồm 11 chị em gái ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu thì Hà Tĩnh cũng xác lập kỷ lục gia đình có tới 12 con gái, được cho là ở huyện Vũ Quang. Kết quả đang tạm nghiêng về Hà Tĩnh, tuy nhiên, cộng đồng mạng tại Nghệ An vẫn quyết chưa bỏ cuộc.

Dân mạng Nghệ An và Hà Tĩnh còn tin rằng con số này vẫn chưa dừng lại và hiện tại vẫn chưa tìm ra tỉnh nào dành kỷ lục về gia đình sinh nhiều con gái nhất.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn