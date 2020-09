Cụ bà 88 tuổi bị bạo hành đã qua đời

Ngày 8/9, liên quan vụ bà cụ 88 tuổi bị con gái bạo hành, trao đổi với Zing, Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết nạn nhân đã qua đời 5 ngày trước. Công an huyện đang điều tra vụ việc.

Hôm 7/9, một clip dài gần 7 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh bà cụ bị một phụ nữ chửi bới, cầm chổi đánh đập và đổ rác lên đầu.

Người con gái vung tay tát bà cụ. Ảnh: Cắt từ clip.



Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cho biết người hành hạ bà cụ là con gái ruột.

Nạn nhân tên là N.T.Đ. (88 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Đước). Bà sống cùng người con gái tên H. (56 tuổi) và 2 cháu ngoại.

“UBND huyện đã yêu cầu công an điều tra, khi xác định có dấu hiệu cấu thành hành vi hành hạ người khác thì phải xử lý, thậm chí khởi tố”, ông Hùng nói.

Theo một số người dân địa phương, bà Đ. thường xuyên bị con gái chửi bới trước khi qua đời. Clip phát tán trên mạng xã hội được quay vào năm 2019.

Tác giả: An Huy - Ái Loan

Nguồn tin: zingnews.vn