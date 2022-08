CSGT xử phạt nhiều xe đầu kéo logo 'BN' cơi nới thành thùng

Thực hiện Kế hoạch số 299/KH-BCA-C08 ngày 13/6/2022 của Bộ Công an, Công văn số 602/C08-11 ngày 13/6/2022 của Cục C08, lực lượng CSGT Công an các tỉnh, thành phố đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vận động, xử lý vi phạm về "cơi nới" thành, thùng có kết quả như sau: Qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh có có 3.578 phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động, trong đó có 898 phương tiện "cơi nới" thành thùng và đã ký cam kết đối với 3.578 chủ phương tiện. Xử phạt 201 trường hợp phương tiện vi phạm; vận động tháo dỡ, cắt bỏ đối với 872 phương tiện, số phương tiện còn lại chưa được cắt bỏ do các cơ sở thực hiện dịch vụ cắt bỏ thành thùng "cơi nới" trên địa bàn đang quá tải...