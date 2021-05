CSGT Hà Tĩnh chặn đứng xe chở cây khủng như "quái thú" băng băng trên QL1A

Your browser does not support the video tag.

Thông tin từ, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT - CA tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phát hiện và tiến hành xử phạt 1 chủ phương tiện chở cây khủng .

Trước đó vào 00h sáng nay (7/5), Đội CSGT phía Nam nhận được tin báo về một chiếc xe kéo theo rơ - mooc mang BKS 73R004.31 chở cây khủng trên QL1A (đoạn qua huyện Kỳ Anh). Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT phía Nam Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra và truy tìm chiếc xe chở “cây quái thú”.

Chiếc xe chở quái thú băng băng trên đường



Sau gần 1h truy đuổi, vượt hàng chục km, tổ tuần tra đã phát hiện chiếc xe tại khu vực cầu Già, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế cho dừng phương tiện. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe đã vi phạm nhiều lỗi như: quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường, không che chắn đủ an toàn khi lưu thông... theo quy định pháp luật.

... Việc vận chuyển cồng kềnh, quá tải gây nguy hiểm cho người và các phương tiện trên đường



Căn cứ luật Giao thông đường bộ, Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản xử phạt tài xế 6 triệu và 30 triệu đồng đối với chủ xe.

Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu chủ phương tiện phải hạ tải trước khi lưu thông trở lại trên đường.

Chiếc xe kéo theo Rơ - mooc mang BKS tỉnh Quảng Bình

Chiếc xe này thuộc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì vận chuyển cây "quái thú"



Được biết, chiếc xe này thuộc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào năm 2018, công ty Hải Sơn đã bị cơ quan chức năng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước phạt nặng khi vận chuyển hàng loạt cây quái thú khác từ Tây Nguyên ra miền Bắc.

