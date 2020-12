Cột điện cháy nổ như pháo hoa: Giám đốc điện lực TP Hà Tĩnh nói gì?

Như báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, vào lúc 19h tối hôm qua (6/12), người dân xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) được phen hết hồn khi cây cột điện nằm trên đường Nguyễn Huy Lung, ngay trước nhà dân cháy nổ như pháo hoa.

Your browser does not support the video tag.

Clip cột điện cháy nổ như pháo hoa ở TP Hà Tĩnh.

Sự cố cháy nổ trên cột điện khiến người dân hoang mang, lo sợ, bởi đây không phải lần đầu tiên sự cố này xảy ra trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Đã có những lần, sự cố cháy nổ còn xảy ra ở trạm biến áp.

Để làm rõ nguyên nhân, PV báo Bảo vệ pháp luật đã có cuộc làm việc với ông Trần Xuân Thông - Giám đốc điện lực TP Hà Tĩnh.

Ông Trần Xuân Thông cho biết, sự cố cháy nổ trên cột điện ở xóm Đoài Thịnh vào tối hôm qua, nguyên nhân là do bị hỏng ghíp đấu cáp xuống bộ tủ tụ bù lắp trên cột điện hạ thế.

Ông Trần Xuân Thông trong cuộc làm việc với PV báo Bảo vệ pháp luật.

...



"Cháy nổ phóng điện như vậy nhưng không mất điện là do nó chưa gây ngắn mạch đường dây, nên áp-tô-mát không tự động tác động cắt điện được. Chứ nếu ngắn mạch 2 pha thì nó tác động tắt hệ thống điện đường dây ngay" - Ông Thông lý giải.

Theo ông Thông, hệ thống lưới điện không chỉ bảo vệ một cấp, mà được bảo vệ ít nhất là 2 cấp tại đầu tủ phân phối, ngoài ra còn có cầu chì xuống máy biến áp nữa.

Ông Thông cũng thừa nhận phản ánh của người dân ở đây về sự cố mất điện thời gian qua là có.

Tuy nhiên, ông Thông cho rằng, có lúc phải cắt điện vì sự cố thiên tai thì không thông báo trước, còn cắt điện sửa chữa có kế hoạch thì đều có tin nhắn tự động theo kế hoạch trên chương trình quản lý.

Hình ảnh cột điện cháy nổ trên đường Nguyễn Huy Lung.



Theo thống kê của điện lực TP Hà Tĩnh, trong tháng 11/2020 ở khu vực xã Thạch Trung có 6 lần mất điện, trong đó có 4 lần mất điện từ 40 phút đến 60 phút, như ngày 7/11, ngày 13/11 và ngày 20/11.

"Nguyên nhân mất điện những ngày trên là do tháo, đấu phục vụ di dời hệ thống điện, hư hỏng MBA làm mất điện đầu nguồn, nổ thu lôi TBA chiếu sáng..." - Ông Thông cho biết.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL