Công ty Việt Á từng “bao sân” ở CDC Hà Tĩnh

Và, bằng “vỏ bọc” liên danh với một số nhà thầu quen mặt, Công ty Việt Á từng trúng thầu gói thầu cung ứng các mặt hàng mua sắm test nhanh, sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh.

Cụ thể, vào ngày 25/5/2021, ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc CDC Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 112 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh Việt Á – Công ty CP cung cấp vật tư và thiết bị Y tế Việt Nam – Công ty TNHH dịch vụ thương mại & thiết bị Thiên Phúc trúng gói thầu nói trên với trị giá 5.980.300.000 đồng. Giá dự toán của CDC đưa ra để lựa chọn nhà thầu 5.980.600.000 đồng.

Ở gói thầu này, cả Y tế Việt Nam và Thiện Phúc đều có trụ sở đăng ký hoạt động tại Hà Nội, còn Công ty Việt Á trụ sở đăng ký tại TP HCM đứng đầu liên danh để thực hiện trọng gói gói thầu với thời gian 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Trước đó, vào ngày 16/03/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 979 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm test nhanh COVID-19 cho CDC Hà Tĩnh.

Công ty Việt Á từng "bao sân" tại CDC Hà Tĩnh để trúng gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19



Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi CDC công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh do Công ty Việt Á đứng đầu sẽ mua sắm 18 mặt hàng hoá gồm: Sinh phẩm xét nghiệm vi rút corona (SARS - CodV-2), ký hiệu nhãn mác VA.A02-055G, số lượng 6.500test với đơn giá 525.000 đồng/test; Micro tube 1.5ml, ký hiệu nhãn mác VA.C01-204A, số lượng 30000 cái với đơn giá 150 đồng/cái; Filter tip 10µl biopure, ký hiệu nhãn mác VA.C02-201B, số lượng 500 hộp với đơn giá 79.200 đồng/hộp đều do Công ty Việt Á sản xuất…

Riêng đối với sinh phẩm xét nghiệm vi rút corona (SARS - CodV-2), đơn vị trúng thầu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như: Nhà sản xuất có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; ISO13485 hoặc tương đương; Có giấy chứng nhận kiểm nghiệm tại đơn vị được Bộ Y tế cho phép;

... Gói thầu cung cấp test nhanh COVID-19 và các vật tư liên quan trị giá gần 6 tỷ đồng tại CDC Hà Tĩnh được công nhận cho Công ty Việt Á liên danh đứng đầu



Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tự do (CFS) tại nước sản xuất; Tất cả các thành phần phản ứng One-step real-time RT-PCR; Tất cả vật tư tiêu hao chạy phản ứng trên máy real-time PCR; Có khả năng phát hiện định tính virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới bằng kỹ thuật One-step real-time RT-PCR;

Có thể sử dụng ngay mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ công đoạn pha chế nào; Gene đích là gene N hoặc gene E hoặc cả gene E và gene N theo tài liệu mới nhất của CDC Mỹ, WHO và cả gene sàng lọc và gene khẳng định được phát hiện chỉ trong 1 phản ứng; Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích (chứ không chạy riêng với gene đích) để kiểm soát âm tính giả cả bước lấy mẫu, bước tách chiết RNA và bước real-time RTPCR; Giới hạn phát hiện (LOD): ≤ 5 copy.

Trong khi đó, vào tháng 4/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo bộ kit test COVID-19 đầu tiên của Việt Nam do Công ty CP công nghệ Việt Á sản xuất không được WHO chấp nhận.

Được biết, liên quan đến Công ty Việt Á trúng thầu, tham gia cung ứng các mặt hàng vật tư y tế, sinh phẩm, test, kit…phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho CDC và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay địa phương này đã thành lập đoàn thanh tra để rà soát lại toàn bộ các gói thầu mua sắm của 2 đơn vị nói trên.

