Công ty Cầu 75 đang 'gánh' Cienco 8 thế nào?

Công ty CP Xây dựng Cầu 75 có trụ sở tại Hà Nội, do ông Đào Ngọc Ký làm giám đốc (ông Ký cũng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc tại Cienco 8). Công ty Xây dựng Cầu 75 là một đơn vị mạnh, có bề dày về thi công cầu của Cienco 8, sau cổ phần hoá, đơn vị liên tiếp trúng hàng chục dự án thi công cầu trên cả nước như: Cầu Kim Chính, cầu Trại Mễ, cầu Tam Điệp (Ninh Bình); cầu Hợp Lý (Hà Nam); cầu Sông Hiếu, Khe Mây (Quảng Trị); cầu Đá Đón (Hà Tĩnh); cầu Cà Ná, cầu Ninh Chữ (Ninh Thuận); cầu Lạch Tray (gói EX 10 - Hải Phòng)… Năm 2014, cũng là thời hoàng kim khi tổng giá trị sản lượng Công ty Cầu 75 thực hiện đạt 712,4 tỷ đồng. Liên tiếp các năm 2015 - 2019, Công ty cầu 75 hoàn thành thêm nhiều dự án như cầu Đuống (Bắc Ninh); cầu Trại Mễ (Ninh Bình), cầu Cửu An (Hải Dương); cầu sông Hốt thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; cầu Bắc Luân 2 nối liền hai nước Việt - Trung tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh... Trong gian đoạn 2019 đến nay, Công ty Cầu 75 liên tiếp trúng các dự án lớn như dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ, Thừa Thiên Huế năm 2021 với giá trị khoảng 100 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính (trúng thầu tháng 8/2018; trị giá 913 tỷ đồng); tháng 2/2019, trúng thầu gói thầu số 6 Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và toàn bộ phần thi công xây dựng (EC) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Phật Tích (giá trúng thầu là 1.348,389 tỷ đồng)...