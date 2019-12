Cộng đồng mạng lại phát sốt với nghi án xe sang Toyota Land Cruiser đổi biển từ trắng sang xanh

Your browser does not support the video tag.

Chiếc xe sang Toyota Land Cruiser "hô biến" biển số từ trắng sang xanh.

Sau vụ việc chiếc xe ô tô hiệu E250 đang di chuyển trên đường phố Hà Nội đã bất ngờ thay đổi biển số từ biển trắng thành biển xanh thì ngày hôm nay lại tiếp tục xuất hiện 1 trường hợp tương tự đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Qua hình ảnh ghi lại được, chiếc xe đổi biển trong vòng vài giây này là một chiếc xe thuộc loại sang của hãng Toyota hiệu Land Cruiser đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội. Hình ảnh này lại tiếp tục làm người đi đường bất ngờ, sửng sốt liên tưởng ngay đến những bộ phim bom tấn tưởng chỉ có trong những bộ phim hành động.

Theo nhiều người nhận định, có khả năng chiếc xe sang Toyota Land Cruiser này đã dùng biển kiểm soát giả màu xanh khi lưu thông để chứng tỏ mình là xe đang thi hành công vụ.

Với hành vi đảo biển từ trắng thành xanh trên, Luật sư Hào Hiệp trao đổi với báo chí cho biết, người điều khiển xe ô tô có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định 46/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: “Điều 16. Xử phạt người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông 5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: …

d) Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; … 6.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: …

c) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 5 Điều này bị tịch thu Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; …”

Ngoài ra, chủ phương tiện vi phạm quy định như đối với hành vi sử dụng hai biển số nêu trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định 46/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

“Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ 7. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: …

c) Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe; biển số xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định; …” Vị luật sư này cũng nhấn mạnh, theo quy định hiện hành “không trường hợp nào một xe được sử dụng nhiều biển số”.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: Pháp Luật Plus