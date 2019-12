Công bố nguyên nhân nữ sinh viên 19 tuổi bất ngờ gục chết tại cầu bộ hành

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường nữ sinh chết sau khi ăn sáng.

Ngày 16/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết. đã bàn giao thi thể nữ sinh viên Đỗ Thị Tú L., 19 tuổi, sinh viên Học viện thanh thiếu niên Việt Nam Phân viện miền Nam cho gia đình lo hậu sự.

Nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức cho hay, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bún mà nữ sinh này ói ra trước lúc chết để khám nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bún không có điểm bất thường, không bị nhiễm độc. Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do bị nhồi máu cơ tim cấp.

Làm việc với cơ quan công an, gia đình khai nhận nữ sinh này có tiền sử bị bệnh tim, đồng thời cung cấp hồ sơ bệnh án liên quan.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Tú L. đi bộ trên cầu bộ hành Suối Tiên hướng từ quận 9 qua Thủ Đức.

Khi chuẩn bị tới lối ra dẫn xuống Quốc lộ 1 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bất ngờ bị nôn ói, cơ thể tím ngắt, rồi ngất lịm và tử vong.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin