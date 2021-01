Công an xác minh nghi án "sân sau" vi phạm đấu thầu tại Hà Tĩnh

Doanh nghiệp không doanh thu trúng gói thầu trăm tỷ

Ngày 10/12/2020, ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh (ban QLDA dân dụng) ra quyết định số 618/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Mitraco – Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Việt – Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội (gọi tắt là liên danh công ty Mitraco - Hoàng Việt - số 1), số 02, đường Vũ Quang, TP.Hà Tĩnh) trúng gói thầu HT02 "Xây dựng huyện lộc 6" (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), giá trúng thầu 37.760.161.000 đồng.

Quyết định số 627/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả liên danh công ty 484 – xây dựng số 3 - Hồng Phong), địa chỉ số 152, đường Trường Chinh, TP.Vinh, trúng gói thầu số HT05 "Nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành" do ông Lê Anh Dũng, Giám đốc ban QLDA dân dụng ký.



Tiếp đó, ngày 14/12/2020, ban QLDA dân dụng tiếp tục ra quyết định số 627/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Liên danh công ty CP 484 – công ty xây dựng số 3 Hà Tĩnh – Công ty TNHH Hồng Phong (gọi tắt là liên danh công ty 484 – xây dựng số 3 - Hồng Phong), địa chỉ số 152, đường Trường Chinh, TP.Vinh, trúng gói thầu số HT05 "Nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành" (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), giá trúng thầu 112.623.196.000 đồng.

Cả hai gói thầu nói trên thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh”, nguồn vốn vay ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tuy nhiên, ngay sau đó kết quả trúng thầu nói trên bị các doanh nghiệp tham gia đấu thầu “phản pháo” gay gắt. Họ cho rằng, có dấu hiệu bất minh, sai phạm trong công tác chấm thầu của ban QLDA dân dụng.

Theo phản ánh của các nhà thầu, những doanh nghiệp đủ năng lực, bỏ giá đấu thầu thấp hơn rất nhiều giá mời thầu thì không trúng thầu. Ngược lại, một số doanh nghiệp là thành viên liên danh tham gia đấu thầu không đủ năng lực, doanh thu 03 năm liền không đạt theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, thậm chí có doanh nghiệp không có doanh thu trong 3 năm liên tiếp trước khi tham gia nộp hồ sơ dự thầu lại trúng thầu.

Cụ thể, tại gói thầu HT02 có giá đấu thầu là: 36.799.810.000 đồng, có 2 nhà thầu tham gia là liên danh công ty Mitraco - Hoàng Việt - số 1 và công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy tham gia nộp hồ sơ đấu thầu. Kết quả, liên danh công ty Mitraco - Hoàng Việt - số 1 trúng thầu với giá 36.760.161.772 đồng (giảm gần 40 triệu đồng so với giá mời thầu). Còn công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy có giá dự thầu là 34.766.486.799 (giảm hơn 2 tỷ đồng so với giá mời thầu) nhưng lại "trượt".

Đáng nói, trong liên danh 3 nhà thầu trên thì công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Việt (công ty Hoàng Việt) không đủ năng lực tham gia đấu thầu như yêu cầu hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. Công ty này hoạt động từ năm 2014 đến 2017, năm 2018 tạm ngừng hoạt động, năm 2019 đến quý 1 năm 2020 không có doanh thu.

Tương tự, tại gói thầu HT05: Nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành, có giá gói thầu: 112.692.961.000 đồng. Kết quả trúng thầu của ban QLDA dân dụng rơi “vào tay” liên danh công ty 484 – xây dựng số 3 - Hồng Phong trong khi giá thầu đơn vị này chỉ giảm 69 triệu đồng so với giá mời thầu. Còn Liên danh công ty cổ phần tập đoàn Phú Tài Miền Trung - Công ty Cổ phần xây lắp 368 (Liên danh Phú Tài - 368) có giá dự thầu sau giảm hơn 8,2 tỷ đồng so với giá mời thầu nhưng lại bị “đánh trượt”.

Đáng nói, một công ty trong liên danh công ty 484 – xây dựng số 3 - Hồng Phong cũng có doanh thu 3 năm liền không đạt như tiêu chí hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư.

Bị tố "sân sau", ban QLDA dân dụng đề xuất hủy gói thầu

Bị các doanh nghiệp tham gia đấu thầu “phản pháo”, tố cáo khuất tất trong công tác chấm thầu, mới đây, ban QLDA dân dụng đã có báo cáo số 473, 474/BC-BQLDA/30/12/2020 về việc xử lý đơn kiến nghị liên quan 2 gói thầu HT02 và HT05.

Theo báo cáo này, sau khi tổ thẩm định xét lại hồ sơ dự thầu thì không có nhà thầu nào đạt theo như yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ban QLDA dân dụng đề xuất nhà tài trợ ADB không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu và hủy thầu 2 gói thầu nêu trên.

"Chỉ trong một thời gian ngắn mà ông Lê Anh Dũng - Giám đốc ban QLDA ra quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu trúng thầu rồi ông Phạm Xuân Lương, Phó Giám đốc lại làm công văn đề xuất nhà tài trợ không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu và hủy thầu. Trách nhiệm của lãnh đạo ban QLDA như thế nào khi để xảy ra tình trạng xét thầu thiếu công minh, hồ sơ dự thầu gian dối nhưng vẫn được xét trúng thầu. Hơn thế nữa ở đây có dấu hiệu sắp xếp cho doanh nghiệp "sân sau" không đủ năng lực vẫn trúng thầu, khi không được thì đề xuất nhà tài trợ hủy thầu. Hai gói thầu trên với năng lực của các công ty và giá bỏ thầu đã tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng nhưng ban QLDA lại không lựa chọn gây lãng phí và thất thoát ngân sách của Nhà nước, như vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”, một doanh nghiệp tham gia đấu thầu bức xúc nói.

Phiếu chuyển đơn của C03 bộ Công an đề nghị Công an Hà Tĩnh làm rõ vụ việc.



Để minh bạch và làm rõ trách nhiệm của ban QLDA dân dụng, các công ty tham gia đấu thầu đã gửi đơn kiến nghị gửi đến cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an; cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngân hàng ADB và các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sáng 13/1, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, một lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được phiếu chuyển đơn của C03 bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ việc nói trên.

Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

