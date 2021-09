Công an xác minh hàng loạt đơn tố cáo lừa đảo phường hụi lớn tại TP. Vinh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02 - Công an tỉnh Nghệ An) đang xác minh đơn thư của nhiều người tố cáo bà Trần Thị Phương Thúy (ở Chung cư Kim Trường Thi, phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, những người này gửi rất nhiều đơn thư tố cáo tới cơ quan pháp luật và báo chí về vụ việc. Các đơn thư được gửi đơn về Văn phòng Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an TP. VInh.

Phần lớn đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng và báo chí đều có nội dung gần giống nhau về việc tham gia chơi phường hụi do bà Trần Thị Phương Thúy là chủ phường từ năm 2019. Đến tháng 8/2021, sau nhiều lần bị khất và không được trả tiền như cam kết, các tiểu thương này được bà Thúy tuyên bố bể phường và cắt liên lạc. Những người làm đơn còn tố cáo bà Thúy nhờ một số người khác đứng ra kích phường và bốc phường với giá rất cao để làm mồi nhử.

Nhiều tài khoản mạng xã hội đang thường xuyên đăng tải thông tin vụ việc

Vụ việc gây xôn xao dư luận tại TP.Vinh và mạng xã hội thời gian qua. Theo các đơn thư: Bà Nguyễn Mai L. trình bày rằng đã tham gia phường tổng cộng hơn 3 tỷ VNĐ; bà Võ Thị Thanh Th. cũng đã đóng vào cho bà Thúy 6 bát phường với tổng số tiền hơn 1 tỷ VNĐ; bà Nguyễn Thị Qu. tham gia 3 bát với tổng số tiền khoảng 880 triệu VNĐ;... và nhiều trường hợp khác.

Phóng viên đã liên hệ với bà Trần Thị Phương Thúy về thông tin bị tố cáo chiếm đoạt tiền hụi. Bà Thúy cho biết không có ý kiến về vấn đề này và cứ chờ cơ quan công an điều tra sẽ rõ. Ngoài ra bà Thúy không nói gì thêm.

Cách đây hơn 1 tháng, bà Trần Thị Phương Thúy từng bị TAND TP. Vinh đưa ra xét xử về tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và đã bị tòa tuyên phạt tiền 50 triệu đồng.

...

Hiện nay, chơi phường hụi đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Về bản chất, đây là một trong những hình thức để huy động vốn, tương trợ trong nhân dân được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Đồng thời Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định quy định cụ thể về hoạt động của hình thức này.

Bộ luật Dân sự năm 2015: "Họ, hụi, biêu, phường là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên”.

Tuy nhiên vì một số nguyên nhân dẫn dến các chủ họ tuyên bố vỡ họ, điều này khiến không ít người rơi vào cảnh trắng tay khi tham gia chơi hụi. Vỡ hụi được hiểu là trường hợp chủ hụi “ôm” tiền và cố tình không trả cho người chơi (do nhiều lý do khác nhau), có trường hợp họ bỏ trốn, đi đâu không rõ mà không thông báo cho những người tham gia biết địa chỉ nơi cư trú mới…

Nếu có căn cứ cho rằng chủ hụi cố tình chiếm đoạt tiền họ, người chơi có thể tố cáo đến cơ quan công an để xem xét, điều tra …hành vi vi phạm các quy định theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP. Đó là hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi… hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo tư vấn của các chuyên gia pháp luật, để tránh rủi ro xảy ra khi vỡ hụi, người chơi cần tuân thủ đúng các quy định của Nghị định 19/2019/NĐ-CP, phải lập văn bản thỏa thuận về việc chơi họ (có công chứng, chứng thực), phải lập sổ họ, khi giao nhận tiền có giấy biên nhận… Các tài liệu, chứng cứ này sẽ là căn cứ để khởi kiện ra tòa hoặc làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chơi.

Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin...

Tác giả: Đinh Hoàng - Quyết Lam

Nguồn tin: hoanhap.vn