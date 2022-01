Công an xác minh clip kinh hoàng nhóm côn đồ 'đất Cảng' mang theo 'đại đao' đánh gục thanh niên

Mới đây, ngày 3/1, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người mang theo hung khí đánh gục giữa đường.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip cho thấy, hàng chục thanh niên điều khiển xe máy, mang theo tuýp sắt hàn dao bầu như “đại đao” đã xông tới đánh hội đồng một nam thanh niên ngay giữa đường phố.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào đêm 2/1 tại khu vực Cầu Rào 2, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân.

...

Trước vụ việc trên, ngày 3/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra vụ đánh người nói trên.

Qua điều tra, phòng PC02 phối hợp với Công an quận Lê Chân đã xác minh được hơn 20 đối tượng tham gia hành hung nạn nhân và đã triệu tập đến trụ sở làm việc.

Theo đó, các đối tượng tham gia vụ đánh người có tuổi đời còn rất trẻ khi chỉ mới 16 – 17 tuổi.

“Nạn nhân sau khi bị hành hung đã bị thương và được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ”, nguồn tin từ phòng PC02 cho biết.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn