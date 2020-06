Công an xã ở Hương Sơn bắt đối tượng bị truy nã

Tin Hà Tĩnh

Tối ngày 4/6/2020, Công an xã Sơn Kim 2 và Công an thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Quang Lực (SN 1994, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đối tượng bị Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.­­­