Công an viên đi đánh cá tử vong ở hang núi ngầm

Sáng nay (14/7), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu khi công an viên bị hút vào hang núi ngầm trên hồ nước và tử vong.

Cụ thể, khoảng 15h chiều qua (13/7), đơn vị đã nhận được thông tin trình báo việc Vi Văn Cờ (SN 1981, trú tại thôn Làng Bên, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng) đang là công an viên của xã tử vong, mắc kẹt tại hang núi trên hồ nước tại Khu du lịch sinh thái Đồng Lâm, xã Hữu Liên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Duy Chiến.

Theo các nhân chứng đi cùng công an viên trên, trong khi đi bè đánh cá trên hồ tại khu du lịch sinh thái Đồng Lâm, anh Cờ đã bị dòng nước ở hang núi ngầm trên hồ nước hút xuống.

Chứng kiến vụ việc, những người đi cùng anh Cờ đã nhanh chóng nắm tay nhằm kéo nạn nhân lên nhưng do hang núi quá hẹp, lại có nhiều bùn đất vùi lấp, sức nước lớn hút mạnh nên bất thành, nạn nhân đã tử vong.

...

Sau đó, nạn nhân đã được những người đi cùng buộc dây thừng vào tay nhằm xác định vị trí thi thể trong hang núi và trình báo cơ quan công an.

Ngay khi nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Hữu Lũng đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng cán bộ và nhân dân xã Hữu Liên tổ chức đắp đập, hút nước và tổ chức đào đất, tìm kiếm nạn nhân trong hang núi ngầm này.

Đến 19h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy khi nằm sâu hàng chục mét trong hang núi.

Sau đó, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao Thông