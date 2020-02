Công an vào cuộc vụ hàng trăm bẫy thú trong khu bảo tồn ở Hà Tĩnh

Bẫy thú người dân thu gom được

Chiều 17/2, một cán bộ Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đang phối hợp với Công an huyện điều tra, làm rõ vụ phát hiện 300 bẫy thú, trâu bị xẻ thịt ngay trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Cũng theo vị cán bộ Công an xã Cẩm Mỹ: Trước đó, người dân xã Cẩm Mỹ đã có đơn trình báo lên công an xã về việc trâu, bò mắc bẫy thú đặt trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Cùng với đơn thư, người dân đã thu gom và nộp lên cho công an xã này hơn 300 chiếc bẫy.

Con trâu dính bẫy thú bị thương ở chân

“Toàn bộ số bẫy do người dân giao nộp, đơn vị đã bàn giao cho Công an huyện. Công an huyện cũng đã tiến hành kiểm tra, khám nghiệm trong khu vực rừng và tiếp tục điều tra để làm rõ…”, vị cán bộ Công an xã Cẩm Mỹ nói.

Theo phản ánh của người dân, từ đầu tháng 12/2019 đến nay, nhiều con trâu ở xã này khi thả trong rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ bị thương ở chân do mắc bẫy thú. Những ngày gần đây, lượng trâu bị thương ngày một tăng, gần đây nhất có 3 con trâu ở thôn Mỹ Yên bị dính bẫy. Trong đó, 1 con bị giết thịt ngay gần một trạm bảo vệ rừng; 1 con đưa về nhưng sức khỏe quá yếu nên người dân đã làm thịt; còn 1 con đang được điều trị vết thương do dính bẫy ở chân. Sau khi vào rừng kiểm tra thì người dân phát hiện và thu gom được hơn 300 bẫy thú ở trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông