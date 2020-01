Công an TP Hà Tĩnh huy động 1.500 quân chống "pháo tặc"

Sáng nay (23/01), Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức ra quân triển khai phương án phòng chống sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Tiểu đoàn CSCĐ số 2 - Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ - Bộ tư lệnh CSCĐ và Phòng CSCĐ Công an tỉnh; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện tham gia tuần tra khép kín địa bàn tại 15/15 phường, xã.

Hình ảnh ra quân của Công an TP Hà Tĩnh.



Ngoài ra, Công an TP Hà Tĩnh còn huy động 1.000 Công an viên, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên,...phối hợp tuần tra.

Đây là quyết tâm, nỗ lực cao của Công an TP Hà Tĩnh, quyết giữ vững tình hình trật tự trị an trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng "pháo tặc", đảm bảo cho nhân dân TP Hà Tĩnh vui Tết đón xuân Canh Tý an toàn, hạnh phúc.

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo BVPL