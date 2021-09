Công an tỉnh Đắk Lắk có Phó Giám đốc tuổi 8X

Thiếu tướng Lê Vinh Quy (trái) chúc mừng Thượng tá Lê Hữu Tuấn.



Chiều 10/9, tại trụ sở Công tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 8/9/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá Thượng tá Lê Hữu Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều đơn vị khác nhau.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy mong muốn Thượng tá Lê Hữu Tuấn cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt các mặt công tác công an; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn, 41 tuổi, quê quán: xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân năm 2004, sau đó về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk và trải qua các vị trí: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Công an huyện Krông Pắk, Trưởng phòng Hậu cần, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh…

