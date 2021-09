Công an tạm giữ nghịch tử dùng ghế đánh cha tử vong

Lê Thanh Phong tại Cơ quan công an. Ảnh: C.A

Hôm nay (25/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1982, ở ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22/9, sau khi đi uống rượu về, Phong nhớ lại việc cha ruột là ông T. (68 tuổi) rửa tay trong thùng nước ở nhà, nên bực tức, dùng ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu ông T.

...

Dù phát hiện ông T. chảy nhiều máu nhưng Lê Thanh Phong không đưa cha đi bệnh viện mà bỏ đi ngủ.

Đến gần 3h sáng cùng ngày, cháu nội ông T. thấy ông chảy nhiều máu nên nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, ông T. tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Long An, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong