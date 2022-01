Công an Long An: ADN của Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé ở Tịnh thất Bồng Lai

Ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân

Theo tờ Người lao động, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra 3 tội danh xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (còn có tên Thiền am bên bờ vũ trụ, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Cụ thể gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; Tội loạn luân.

Cơ quan điều tra trước đó đã khởi tố vụ án, khám xét tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo báo Công an nhân dân, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, có hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, TP.HCM) bị khởi tố 3 tội danh như trên.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, công an huyện Đức Hòa đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai, kể từ tháng 11/2021 và đến ngày 4/1/2022 thì khởi tố vụ án.

"Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân", tờ này cho biết.

Một cán bộ Công an tỉnh Long An cũng cho biết trên tờ Công an nhân dân, bước đầu xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé được nuôi dưỡng ở Tịnh thất Bồng Lai và mẹ của các bé cũng ở cùng. Hiện các tội danh trên của ông Vân đang được củng cố hồ sơ xử lý.

"Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý", tờ Công an nhân dân dẫn thông tin từ một cán bộ Công an tỉnh Long An.

Ông Lê Tùng Vân là người đứng đầu nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai từ năm 2015, từ khi chuyển từ TP.HCM về đây sống cùng bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Người đàn ông này tự xưng là Thầy ông nội hay Đại đức Thích Tâm Đức.

Vào đúng 0h ngày 1/1/2020, ông Vân tuyên bố đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Theo tờ Thanh niên, về việc đổi tên này, ông Vân khi đó nói: "Giờ thì nơi đây trở thành ngôi nhà mới mở rộng bao la cần phải làm điều tốt cho tất cả mọi người. Tên cũ chấm dứt giây phút này, tên mới sẽ giúp mở rộng vòng tay hơn". Ông Vân còn cho rằng, mình chờ đợi năm mới công bố cho các "con" biết, nhớ về nơi này.

... Ông Lê Tùng Vân (Ảnh: Công an nhân dân)

Người tự nhận là "sản phẩm" loạn luân của ông Vân

Cách đây không lâu, Lê Thanh Minh Tùng đã công khai trên mạng xã hội những thông tin sốc về ông Lê Tùng Vân và Tịnh thất Bồng Lai. Theo Vietnamnet, Tùng nói rằng anh là sản phẩm loạn luân của ông Vân và một người cận huyết, đồng thời tiết lộ mình từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm dẫn tới bị ám ảnh đòn roi.

"Ngày này qua tháng nọ là ông Lê Tùng Vân lôi ra đánh, bất kể ngày nào muốn đánh là lôi ra đập, vui buồn cũng kêu qua đập. Phạm một lỗi nhẹ như lỡ bể một cái ly cũng lôi ra đánh. Ông đánh mình đỉnh điểm nhất là năm lớp 8, lớp 9.

Đau quá chịu không nổi mới bỏ nhà đi theo mấy thằng bụi đời, lân la đi theo mấy đàn anh rồi dần dần dính tới pháp luật: đâm chém, cướp giật", Minh Tùng kể trên mạng xã hội.

Nam thanh niên này quả quyết mình là con của ông Vân và nói sẵn sàng xét nghiệm, với một điều kiện là phải xét nghiệm cả nhà, để sự thật được sáng tỏ.

Anh Lê Thanh Minh Tùng (Ảnh: Facebook)

Tùng còn nói ông Lê Tùng Vân "có nhiều mối quan hệ trai gái bất chính bên ngoài".

"Thời niên thiếu, tôi bị ám ảnh bởi bạo lực và những cảnh trai gái của cha mình, đó là ông Vân. Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ. Trong lòng tôi lúc nào cũng nuôi lòng căm hận, muốn một ngày nào đó sẽ phản kháng lại", anh Lê Thanh Minh Tùng chia sẻ trên Pháp luật&bạn đọc.

Thậm chí sau đó, phía Tịnh thất Bồng Lai còn tuyên bố sẽ kiện Lê Thanh Minh Tùng ra tòa. Theo tờ Pháp luật&bạn đọc, ông Nhất Nguyên (người sống ở Tịnh thất Bồng Lai) nói ông Lê Tùng Vân và người tên Minh Tùng không có bất cứ mối quan hệ nào.

Liên quan tới bức ảnh mà ông Vân chụp chung trong đám cưới của Lê Thanh Minh Tùng được lan truyền, ông Nhất Nguyên nói: "Việc sư phụ Tùng Vân được mời đến chúc mừng cháu mình cũng là điều bình thường. Cô năm (bà Lê Thanh Vân) chính là em ruột của 'thầy ông nội'. Cậu dự tiệc hỷ của cháu là lẽ đương nhiên".

Tổng hợp

Tác giả: Thanh Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị