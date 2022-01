Công an Lộc Hà (Hà Tĩnh) bắt hơn 01 tạ pháo hoa nổ

Đối tượng Trần Thị Thanh Tân và Hứa Văn Công tại cơ quan Công an.



Theo đó, vào ngày 05/1/2022, tại thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng đang có hành vi Buôn bán hàng cấm gồm: Đặng Văn Toàn và Đặng Văn An (cùng SN 2002, trú tại Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) thu giữ 03 bánh pháo hoa nổ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Văn Toàn, thu giữ thêm 02 bánh pháo hoa nổ. Tổng khối lượng pháo hoa nổ thu giữ là 7.7kg. Đến ngày 08, 09/01/2022, Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án bị can đối với Đặng Văn Toàn về tội Buôn bán hàng cấm.



Quá trình điều tra, mở rộng xác định: Toàn mua pháo hoa nổ của một nhóm đối tương không quen biết qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Các đối tượng quản trị nhóm bán pháo hoa nổ này đều sử dụng tài khoản “ảo”, sim số điện thoại và tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện các giao dịch. Quá trình giao dịch các đối tượng yêu cầu người mua xóa thông tin, lịch sử giao dịch ngay sau khi hoàn thành và thường thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để xóa dấu vết. Ngày 12/01/2022, Công an huyện Lộc Hà đã xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh, bóc gỡ ổ nhóm tội phạm này.

Đến ngày ngày 14/1/2022, Công an huyện Lộc Hà đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Tân (SN 1982, trú tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, là đối tượng quản trị và điều hành nhóm buôn bán pháo hoa nổ trên mạng xã hội Zalo), thu giữ khoảng 70kg pháo hoa nổ các loại.

Tiếp đến ngày 16/01/2022, Công an huyện Lộc Hà đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Văn Công (SN 1994, trú tại Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước) là đối tương cung cấp pháo hoa nổ cho Nguyễn Thị Thanh Tân, thu giữ khoảng 25kg pháo nổ các loại.

Đến thời điểm hiện tại, Công an huyên Lộc Hà đã bắt giữ 03 đối tượng về hành vi Buôn bán hàng cấm. Tổng khối lượng pháo hoa nổ thu giữ khoảng 102kg.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra mở rộng vụ án./.

Tác giả: Viết Hải

Nguồn tin: phuongnam.vanhoavaphattrien.vn