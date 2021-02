Công an Hà Tĩnh phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021

Tham dự lễ có Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh; lãnh đạo một số phòng chức năng và hơn 100 đoàn viên thanh niên.

Công an Hà Tĩnh phát động Tết trồng cây.



Đã trở thành truyền thống, hàng năm cứ mỗi dịp đầu Xuân năm mới, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức các hoạt động trồng cây đầu năm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Trao quà cho đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng.

Tại Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, Công an tỉnh đã phát động Tết trồng cây. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia phong trào bằng những việc làm thiết thực như: ra quân trồng cây xanh và làm vệ sinh doanh trại, góp phần xây dựng đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND.

Mỗi cây xanh được trồng lên là tình cảm của cán bộ chiến sỹ tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa Tết trồng cây, mỗi người, mỗi đơn vị nâng cao ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, chống biến đổi khí hậu, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ phát động, Ban Giám đốc cùng cán bộ, chiến sỹ đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh – Sạch – Đẹp” tại đơn vị, nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp Tết đến – Xuân về. Qua đây, mỗi cán bộ, chiến sỹ cảm nhận sâu sắc thêm về mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, tạo nên một nếp sống thân thiện và thủy chung với thiên nhiên; để hoàn thiện mình hơn trong môi trường sống của chính mình.

Tác giả: Hồng Nhung – Sỹ Quý

Nguồn tin: cand.com.vn