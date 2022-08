Công an Hà Tĩnh công khai số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh

Ảnh minh họa.



Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai 3 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Giám đốc Công an tỉnh để tiếp nhận tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Cụ thể:

Số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an: 069.2326.555

Số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Hà Tĩnh: 069.2928.111

Số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: 0973.288.038

Các số điện thoại đường dây nóng sẵn sàng tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết