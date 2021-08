Công an giải cứu cháu bé bị bắt cóc, bắt giữ hai nghi phạm

Sáng 29/8, nguồn tin của Người Đưa Tin từ Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Công an thị trấn và công an huyện đã kịp thời vào cuộc truy xét, điều tra, giải cứu cháu bé và bắt giữ được hai nghi phạm.

“Có việc sự việc này và công an đang điều tra, làm rõ. Hiện đã bắt giữ 2 đối tượng. Thông tin cụ thể sẽ thông báo sau”, nguồn tin trao đổi với Người Đưa Tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 28/8, cháu A. Đ. (8 tuổi) cùng anh trai đang chơi trốn tìm gần nhà thuộc khu 3, thị trấn huyện Hậu Lộc thì bị một nhóm đối tượng lừa dẫn tới nơi hoang vắng và tổ chức bắt cóc. Không tìm thấy em, người anh chạy về thông báo cho bố mẹ và họ đã trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu bé trai bị nhóm đối tượng tổ chức bắt cóc.

Vào cuộc xác minh, trích xuất camera, công an đã phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đưa cháu bé di chuyển trên đường nên tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt và giải cứu.

Thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính. Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Lộc cho biết: "Vụ việc đã được Công an huyện Hậu Lộc thụ lý, điều tra".

Hiện, động cơ, mục đích của vụ bắt cóc đang được Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn