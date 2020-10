Công an đang phong toả ngân hàng nghi bị một phụ nữ cướp

Đến 15h0 ngày 10/10, Công an quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phong toả một đoạn đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú) để điều tra vụ việc ngân hàng nghi bị cướp xảy ra trên địa bàn.

Công an đang phong toả ngân hàng nghi bị cướp ở TPHCM

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, một người phụ nữ đến chi nhánh ngân hàng Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú) rồi dùng hung khí uy hiếp bảo vệ và nhân viên tại đây để lấy tiền.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để điều tra, xử lý vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường Trường Vĩnh Ký đoạn qua ngân hàng Techcombank bị phong toả, rất đông công an có mặt tại đây.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng PC02 (người mặc áo đen trên xe CSGT) có mặt tại hiện trường vụ việc

Một đoạn đường Trương Vĩnh Ký bị phong toả

Đại diện UBND quận Tân Phú, Công an TPHCM và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí