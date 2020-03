Công an bị đâm trúng ngực vẫn tìm cách khống chế trộm

Đối tượng bị Công an TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản” là Dương Ngọc Nhật (ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 12/3, Nhật cùng Lê Thoại Tâm vào sân nhà của một gia đình ở ấp 3B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trộm 1 bình ắc quy (có giá khoảng 1,3 triệu đồng) trên xe ô tô.

Trong khi hai đối tượng định tẩu thoát thì bị anh Hoàng Quốc Sự (công an viên xã Xuân Bắc) đang trên đường về trụ sở, phát hiện sự việc nên vội lái xe máy đuổi theo và lao thẳng xe máy vào hai đối tượng.

Trong lúc anh Sự tìm cách khống chế Tâm thì Nhật lấy 1 con dao dài đâm trúng vào vùng ngực và cổ tay anh Sự, làm đứt 2 gân tay của anh.

Dù bị thương nhưng anh Sự vẫn tìm cách khống chế Nhật và hô hoán cho người dân ứng cứu. Một số người dân nghe tiếng hô đã chạy ra, tìm cách khống chế, bắt giữ Nhật. Riêng Tâm đã lên xe nổ máy tẩu thoát.

Đối tượng Nhật bị anh Sự khống chế, bắt giữ.

Công an có mặt đưa Nhật về trụ sở và đưa anh Sự tới cấp cứu ở bệnh viện. Qua điều trị anh Sự đã dần ổn định. Biểu dương sự dũng cảm của công an viên trong việc bắt giữ đối tượng trộm cắp, các cơ quan chức năng ở xã Xuân Bắc đã tham hỏi, động viên, thưởng số tiền là 15 triệu đồng. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt đồng bọn của Nhật là Tâm để xử lý theo quy định.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Trước đó tại Bến Tre cũng xảy ra sự việc Phó công an xã bị đâm tử vong.

Chiều 25/4/2019, Công an xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre nhận được tin báo có vụ đánh nhau và hủy hoại tài sản xảy ra tại nhà bà Trần Thị Lan (60 tuổi). Người gây ra vụ việc là Đặng Minh Sang (31 tuổi), con trai bà Lan.

Anh Lương Văn Vũ (46 tuổi), phó công an xã Lương An Khánh cùng công an viên Trần Văn Minh đến hiện trường giải quyết vụ việc. Lúc này, Sang đã rời khỏi nhà.

Trong lúc hai công an viên đang lập biên bản sự việc, Sang chở Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) đến. Thắng cho rằng, đây là vụ việc gia đình giữa bà Lan và con trai nên không cho công an xã lập biên bản. Sau đó, Thắng bất ngờ rút dao đâm hai công an viên, gây thương tích nặng. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng anh Vũ đã tử vong.



Tác giả: Hồng Hoa (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt