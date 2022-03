Con gái 10 tuổi kể bị chú họ xâm hại tình dục, người mẹ uất ức trình báo ngay trong đêm

Sáng 31/3, trao đổi trên báo VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đang điều tra đơn tố cáo người đàn ông 51 tuổi có hành vi xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi.

Vụ việc được điều tra theo đơn của mẹ cháu bé. Người bị tố cáo có quan hệ họ hàng xa với cháu bé - là chú họ.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, trao đổi trên Thanh Niên, ông Đỗ Trọng Chỉnh, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết đơn vị này đã nhận được báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính về việc một bé gái 10 tuổi trú ở địa phương nghi bị xâm hại tình dục.

Theo ông Chỉnh, khoảng 22h ngày 29/3, mẹ bé T. (10 tuổi, học sinh lớp 4, trú thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) có đơn trình báo chính quyền và Công an xã Vũ Chính về việc con gái mình nghi bị ông Nguyễn Thanh S. (51 tuổi, trú cùng địa phương) xâm hại tình dục.

Theo đơn trình báo, vụ việc xảy ra chiều 19/3. Thời điểm đó, T. và các bạn đang chơi ở nhà thì ông S. đi xe máy điện đến. Thấy không có người lớn ở nhà, ông S. bảo các cháu bé có lấy vỏ nhựa bán đồng nát thì lên xe ông S. chở về trang trại gần đấy (nơi ông này làm việc - PV) để lấy. Cháu T. lên xe để ông S. chở đi.

Đến ngày 29/3, cháu bé bị đau vùng kín nên nói với mẹ. Bị mẹ gặng hỏi nhiều lần, cháu T. kể lại sự việc bị ông S. xâm hại nên ngay trong đêm, mẹ T. đã đến Công an xã Vũ Chính trình báo.

Ông Đỗ Trọng Chỉnh cho biết thêm, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP.Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Được biết, ngay trong đêm 29/3, công an đã mời đương sự lên trụ sở làm việc.

Trong diễn biến có liên quan, sáng 31/3, trả lời báo Lao Động, ông Phan Văn Báu - Chủ tịch UBND xã Vũ Chính (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - xác nhận, sau khi tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ trên địa bàn về việc nghi ngờ con gái mình mới 10 tuổi bị chú họ xâm hại tình dục, UBND xã phối hợp cùng Công an xã đã khẩn trương báo cáo sự việc đến Công an TP.Thái Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan như UBND TP.Thái Bình, Phòng LĐTBXH TP.Thái Bình.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn