Côn Đảo có bãi biển vào top đẹp nhất thế giới

Travel + Leisure, tạp chí du lịch có trụ sở ở New York (Mỹ) vừa công bố 25 bãi biển đẹp nhất thế giới. Bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo là bãi biển duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này.

Anne Olivia Bauso, cây viết của Travel + Leisure thừa nhận việc chọn một bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, Anne khẳng định bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo chắc chắn là một ứng viên hàng đầu.

"Bãi cát vàng, những rặng tre và hàng cây xanh rợp bóng mát. Đây là nơi để bạn dành cả ngày đu đưa trên chiếc võng bên bãi biển và đọc sách hoặc đi bộ, lướt sóng... Với vị trí gần sân bay, các máy bay thường xuất hiện đem đến cảm giác phấn khích hoặc sợ hãi với một số người", Anne viết.

Cảnh hoang sơ ở bãi Đầm Trầu. Ảnh: Vinh Gấu.

Trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do Travel + Leisure đưa ra, 3 đại diện khác ở châu Á cũng được nhắc đến gồm Railay West (Krabi, Thái Lan), Radhanagar (Ấn Độ) và Saud (Luzon, Philippines).

Danh sách này cũng đề cập đến một số cái tên quen thuộc như Elafonissi - bãi biển cát hồng nổi tiếng ở Hy Lạp hay vịnh Hanalei (Kauai, Hawaii, Mỹ)...

Việt Nam là cái tên được những cây viết của Travel + Leisure dành sự chú ý lớn. Trước bãi Đầm Trầu, Hội An cũng từng nhiều lần dẫn đầu danh sách các thành phố đẹp nhất thế giới do tạp chí này công bố. Năm 2020, The Reverie Saigon cũng được Travel & Leisure xếp thứ 57 trong danh sách 100 khách sạn hàng đầu thế giới.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: zingnews.vn