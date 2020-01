Con của chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm được đề xuất trợ cấp đến năm 18 tuổi

Bộ trưởng Bộ Công an bế con gái 6 tháng tuổi của chiến sĩ hi sinh ở Đồng Tâm

UBND thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính đề xuất ủng hộ kinh phí giúp đỡ gia đình 3 đồng chí cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 9/1.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất thực hiện trợ cấp hàng tháng cho đến năm 18 tuổi đối với cháu bé SN 2007 là con đẻ của đồng chí Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, ở huyện Gia Lâm) và cháu bé 6 tháng tuổi là con đẻ của đồng chí Phạm Công Huy (SN 1993, quê tỉnh Hà Nam).

Theo thông tin Bộ Công an, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết là ông Lê Đình Kình (hơn 80 tuổi), 1 đối tượng bị thương.

Ngày 11/1, Thủ tướng đã quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội hôm 9/1.

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh - Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, quê quán xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân - chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, quê quán phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thượng úy Phạm Công Huy - cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 (PC07), Công an TP Hà Nội, quê quán huyện Bình Lục, Hà Nam.

Trước đó, ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 người trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm , huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Sau khi thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan, Cơ quan điều tra đủ căn cứ ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 19 người về hành vi giết người, gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân.

Khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đình Chức về hành vi giết người. Khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến. Cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Dung để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi giết người.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: doisongplus.vn