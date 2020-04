Cố tình vượt đèn đỏ, nam thanh niên gây tai nạn kinh hoàng ngay ngã tư

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 20h41 ngày 13/4, tại ngã tư khu công nghiệp Đại An, TP.Hải Dương.

Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, cố tình vượt đèn đỏ khi đi qua ngã tư. Trong lúc tránh chiếc ô tô đang sang đường, thanh niên này đã tông trúng hai người đi xe máy chạy đúng chiều.

Cú tông mạnh khiến cả 3 người trên xe văng xuống đường, một người bị thương nặng. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin