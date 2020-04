Cố tình "cà khịa" xe container, nam thanh niên còn ném vỡ kính rồi bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Ngày 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đánh võng rồi cố tình chặn đầu một chiếc xe container ngay giữa đường.

Không chỉ vậy, sau khi chặn đầu, một người ngồi trên xe còn mở cửa bước xuống, cầm gạch ném vỡ kính xe container rồi vội vàng lên xe bỏ đi.



Dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi phẫn nộ trước hành động của nhóm người đi trên chiếc xe ô tô con. Một số ý kiến còn đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm những đối tượng này.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin