Cơ quan điều tra hình sự quân đội tìm nhân chứng vụ quân nhân gây tai nạn

Your browser does not support the video tag.

Video: Gia đình yêu cầu khởi tố vụ nữ sinh bị ôtô tông tử vong ở Ninh Thuận

Theo Cơ quan điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - không quân, quân nhân Hoàng Văn Minh (đang công tác tại Ninh Thuận) lái xe hơi biển số 85A-074.07 va chạm với xe máy khiến em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) tử vong.

Cơ quan này thông báo đến ai là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn trên hoặc có quay, chụp lại các video, hình ảnh liên quan đến vụ việc vui lòng liên hệ với điều tra viên Nguyễn Minh Khôi; số điện thoại: 0984332531 hoặc đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3/Quân chủng Phòng không - không quân; địa chỉ: số 242/2 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM để cung cấp thông tin.

Trước đó ngày 5-7, Tuổi Trẻ Online đưa tin ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ba của em Hồ Hoàng Anh) gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng (trong đó có Cơ quan điều tra hình sự khu vực Quân khu 5) khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm em Hồ Hoàng Anh tử vong.

...

Theo đơn yêu cầu của ông Hùng, khoảng 7h30 ngày 28-6, Hồ Hoàng Anh chạy xe máy bên lề phải đường 16 Tháng 4 (TP Phan Rang - Tháp Chàm) theo hướng từ biển lên trung tâm thành phố.

Khi đến khu vực trước cổng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Ninh Thuận (phường Mỹ Bình), một xe hơi 7 chỗ chuyển làn đường, va vào xe máy làm Hồ Hoàng Anh văng về phía trước khoảng 4m, va vào trụ điện đường, đập đầu xuống đất, nằm bất động.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, Hoàng Anh tử vong.

Tác giả: DUY NGỌC

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ