Cô gái đi khách sạn treo chiếc ly lên tay nắm cửa tiết lộ bí mật bảo vệ tính mạng ít ai ngờ

Đó là những bước vô cùng đơn giản để giúp chị em tự bảo vệ mình tốt nhất khi thuê phòng một mình hoặc những cô nàng phải thường xuyên đi công tác.

Cô gái đã chuẩn bị một thiết bị hỗ trợ chặn người mở cửa từ phía bên ngoài vào vô cùng tiện lợi, nhỏ gọn nên dễ mang theo mỗi hành trình. Ngoài ra, cô ấy còn cẩn thận để một chiếc ly ở tay cầm của cánh cửa. Khi có người khác cố tình mở cửa, chiếc ly sẽ bị rơi vỡ tạo ra tiếng động báo hiệu.

Cô gái tiết lộ các bước kiểm tra khi thuê phòng khách sạn

Ngoài ra những điều cần lưu ý và chuẩn bị mà cô gái này chia sẻ như sau:

Gõ cửa trước khi vào phòng

Mọi người thường gõ cửa 3 lần trước khi đến ở một phòng khách sạn với mục đích tránh những điều xui rủi. Xuất phát từ quan niệm của người xưa là phòng cho thuê vô chủ nên âm khí rất nặng. Cần gõ cửa để đánh động rằng có người sắp đến, sau đó mở cửa và đứng sang một bên để âm khí thoát ra ngoài.

Xịt sát khuẩn áo khoác và giày dép

Điều này nên áp dụng kể cả khi không ở khách sạn, bởi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến nên khi đi từ môi trường bên ngoài về cần sát khuẩn cẩn thận quần áo, vật dụng trên người để tránh việc mang vi khuẩn về không gian kín như nhà hoặc phòng.

Kiểm tra camera kín trong phòng

Điều này cần phải đặc biệt lưu ý. Các cô gái khi đến những căn phòng lạ cần phải chuẩn bị và đề phòng camera giấu kín để tránh những nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân. Kéo rèm, tắt hết đèn trong phòng và dùng thiết bị chuyên dụng sẽ giúp soi ra được những chỗ có dấu hiệu bất thường.

Kiểm tra gương trong nhà vệ sinh

Phương pháp kiểm tra gương bằng móng tay có thể không hoàn toàn chính xác nhưng có thể dùng để xác định gương một mặt hay hai mặt. Chĩa đầu ngón tay vào gương, với gương hai lớp - gương một chiều bình thường thì ngón tay không thể chạm được vào ảnh phản chiếu mà sẽ có đường ngăn cách.

Nếu chạm vào gương mà có thể chạm vào hình ảnh phản chiếu thì tức là bên trong không có lớp kính lót nào, đây là loại gương hai chiều có thể bị nhìn thấy từ phía đối diện mà chính bạn không hay biết.

Ngoài ra khi bạn qua đêm ở một nơi xa lạ như các khách sạn hay villa, điều quan tâm lớn khác là hỏa hoạn lúc đang ngủ.

Mọi chuyện không thể tệ hơn khi bạn bị đánh thức vào lúc 2h sáng vì khách sạn cháy, và phát hiện ra trên người không mảnh vải che thân.

Ben MacFarlane, bác sĩ kiêm tác giả cuốn sách Holiday SOS, cho biết một trong những điều tối kỵ khi đi du lịch là ngủ khỏa thân. "Thử hình dung xem, lúc đó bạn hoàn toàn không mảnh vải che thân và mất quá nhiều thời gian để tìm, mặc quần áo. Trang phục thích hợp nhất để mặc khi ngủ chính là quần short và áo phông, điều đó giúp bạn ngủ ngon hơn", chuyên gia này nhận định.

Kinh nghiệm khác được vị chuyên gia này chia sẻ là đừng mang theo bao đựng khóa phòng khách sạn khi bạn ra ngoài, hãy để lại trong phòng. Vỏ bao đựng chìa hoặc thẻ từ thường ghi tên khách sạn và số phòng. Nếu bạn để mất hoặc bị móc túi mất cả vỏ đựng lẫn khóa phòng, những tên trộm sẽ biết chính xác bạn đang ở đâu và dễ dàng đột nhập.

Một trong những điều bạn không nên quên khi nhận phòng là kiểm tra đồng hồ đặt ở đầu giường xem thời gian có chính xác không. Nếu bạn cần rời khách sạn đúng giờ để bắt một chuyến bay, thật không tốt nếu bạn cứ đinh ninh đồng hồ đang chỉ 7h, trong khi thời gian thực tế là 9h. Nhiều năm về trước, do thiếu kinh nghiệm, Ben đã phải trả giá cho điều này.

Nếu muốn có một giấc ngủ ngon lành, bạn nên kiểm tra chuông báo thức. Các cuộc gọi đánh thức không mong muốn có thể là nguyên nhân hàng đầu phá hỏng chuyến du lịch.

Ngoài ra, Ben cũng có vài lưu ý khác. Anh từng làm bác sĩ hồi hương (phụ trách nhiệm vụ đưa các du khách gặp tai nạn, ốm đau về nước, chủ yếu bằng máy bay) và phục vụ một thời gian dài trên tàu du lịch, nên có nhiều kinh nghiệm trong di chuyển bằng máy bay và du lịch ở nước ngoài, anh luôn mong muốn giúp du khách giữ an toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh trong các chuyến đi.

Theo kinh nghiệm của Ben, phần lớn những người sống sót hoặc bị thương ít hơn trong các vụ tai nạn, đều thắt dây an toàn. Do đó, bạn hãy nhớ thắt dây an toàn khi ngồi taxi, xe khách.

