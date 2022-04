Cô gái để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử, “nghẹt thở” cảnh người đàn ông tìm cách cứu

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 17/4, tại khu vực cầu Việt Yên, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm này, cô gái trẻ đến địa điểm trên để lại xe máy và bức thư tuyệt mệnh rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử. Chứng kiến sự việc một người đàn ông đã nhanh chóng lao theo, bơi đến cứu nạn nhân.

Rất nhiều người dân đứng trên thành cầu nín thở theo dõi và quay lại clip sự việc. Lúc này, người đàn ông tìm được một cái cây nổi trên mặt nước làm phao để nạn nhân bám vào. Sau khoảng 2 phút, nạn nhân và người đàn ông đã an toàn vào bờ khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Nghẹt thở cảnh người đàn ông cứu cô gái nhảy cầu tự tử, bức thư tuyệt mệnh khiến ai nấy ngao ngán

Sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương. Tại hiện trường, bức thư tuyệt mệnh khiến ai nấy ngán ngẩm. Những dòng chữ nguệch ngoạc của cô gái ghi thông tin cá nhân cơ bản và số điện thoại của mẹ đẻ để báo tin.

Trong thư, cô gái tiết lộ sinh năm 2002, nguyên nhân quyết định quyên sinh là do buồn chuyện tình cảm. Chủ nhân đoạn video cho hay, cô gái bị câm điếc bẩm sinh. Nội dung bức thư có phần khó hiểu vì cô bé không được đi học mà chỉ học chữ qua những người bạn. Hành động dại dột của cô gái khiến dân mạng không đồng tình, chỉ trích dữ dội.

Bức thư tuyệt mệnh và xe máy của cô gái trẻ







