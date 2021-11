Cô gái bị phơi bày vùng nhạy cảm trong phòng gym, 3 gã đàn ông giơ điện thoại quay lén

Tập tành, rèn luyện cơ thể trong phòng gym đã trở thành thói quen của nhiều cô gái. Những giờ "vắt mỡ", khổ luyện trong phòng gym sẽ đổi lại cho họ cơ thể săn chắc, thon gọn.

Nhưng phòng tập gym, đặc biệt những phòng không phân tách khu vực nam - nữ cũng là nơi chứng kiến nhiều cảnh éo le. Sự vụ đang được chia sẻ rất nhiều trên TikTok dưới đây là một ví dụ.

Chưa đầy 1 ngày, clip đã đạt gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận bàn tán xung quanh.

Có thể thấy rõ đây là clip được quay lén. Nhân vật chính trong video và một cô gái có thân hình tương đối gợi cảm. Cô đứng ở máy rung trong phòng tập gym, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Có lẽ cô vừa tập luyện xong, đang giãn cơ, massage thư giãn.

Cô gái mặc một bộ đồ thể thao khá mỏng và bó sát phần thân dưới. Ánh nắng phía ngoài xuyên qua chiếc áo trắng, để lộ bóng dáng da thịt khá rõ. Hơn nữa, phần thân dưới đang bị tác động lực từ máy rung, tốc độ khá lớn nên khu vực đùi và vòng 3 của cô liên tục tạo thành những chuyển động nhạy cảm.

...

Your browser does not support the video tag.

Cô gái bị quay lén cảnh nhạy cảm trong phòng gym

Đáng nói nhất là, không chỉ 1 mà có đến 3 người đàn ông đang quay trộm hình ảnh tế nhị này của cô gái. Sau lưng cô, 2 người đàn ông mặc đồ thể thao cũng đang cười cợt, giơ điện thoại lên ghi hình.

Clip vỏn vẹn 9 giây này đã khiến người dùng mạng xã hội chia phe tranh cãi. Một số người cho rằng, 3 người đàn ông trên có hành động không đứng đắn, nếu không muốn nói là có dấu hiệu quấy rối tình dục cô gái. Việc cô vô tình lộ cơ thể, dù sao cũng là chuyện riêng tư, những người đàn ông không nên quay clip lại như thế.

Ý kiến khác cho rằng, dù không đồng tình với việc quay lén hình ảnh phụ nữ, họ cũng không ủng hộ việc phụ nữ ăn mặc quá khêu gợi, mỏng manh khi đến nơi công cộng. Mặt khác, nhiều người cũng cảnh báo các cô gái nên chọn phòng tập gym có phân chia khu vực nam - nữ để tránh những tình huống tế nhị không đáng có.