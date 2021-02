Cô gái 18 tuổi chết trong lô cao su với vết đâm ở ngực

Ngày 2/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của chị T.H. (18 tuổi, ở xã Phước An, Hớn Quản).

Nạn nhân là công nhân một công ty trong khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).

Theo cảnh sát, khoảng 1h45 ngày 2/2, người dân xã Phước An đi ngang lô cao su phát hiện thi thể chị H. bên cạnh chiếc xe máy biển số 93C1.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm, nạn nhân bị một vết đâm trên ngực trái gây tử vong.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan điều tra làm rõ vụ án.

Theo gia đình nạn nhân, tối 1/2, chị H. đi xe máy về nhà sau giờ tan ca. Tuy nhiên, đến 22h, nạn nhân vẫn chưa về đến nhà. Người thân nhiều lần gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

