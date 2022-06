Có dấu hiệu tội phạm liên quan 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Vi phạm Luật đấu thầu

Qua thanh tra đã phát hiện các vi phạm, thiếu sót như: Có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên các báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu.

Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm có tham khảo giá trúng thầu nhưng cao hơn giá mà đoàn thanh tra tra cứu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền.

Sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm Luật đấu thầu.

Thanh tra cũng chỉ ra việc tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vi phạm Luật đấu thầu. Có chênh lệch hàng hóa giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa phản ảnh việc nhập kho, theo dõi, quản lý tại trung tâm không đầy đủ, thiếu chặt chẽ.

Trung tâm thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị hơn 1,3 tỉ đồng để thực hiện xét nghiệm COVID-19 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Có dấu hiệu tội phạm

Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu, căn cứ các quy định tại nghị định số 86, thông tư liên tịch số 3 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Thanh tra thành phố đã chuyển cơ quan điều tra Công an thành phố điều tra, xử lý đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm.

Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của 3 nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, xử lý đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được thanh tra chuyển sang.

Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Cục Thuế thực hiện kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm…

Đối với CDC Đà Nẵng: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm.

Chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền trên 1,3 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ