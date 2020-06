Cô bé 13 tuổi bị đánh, làm nhục rồi tung hình ảnh lên mạng

Ngày 15-6, trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nhóm người đánh một cô bé dưới chân núi Minh Đạm, thuộc địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi trên.

Trong clip, ban đầu cô bé mặc áo trắng, quần đen bị một nhóm 3 người vây đánh, trong đó người áo xanh liên tục chửi bới và đánh đấm vào người nữ sinh áo trắng.

Sau đó, những người khác cũng xông vào, có người còn cầm mũ bảo hiểm đánh lên đầu, đẩy cô bé áo trắng ngã xuống. Nhóm này còn liên tiếp buông lời đe dọa, mặc cho cô bé áo trắng không có bất kỳ phản kháng nào.

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn Clip ghi lại cảnh co6b bé 13 tuổi bị đánh hội đồng

Tại hiện trường cũng có một bạn nam khác nhưng người này chỉ đứng nhìn, một người khác đứng quay clip.

Trao đổi với phóng viên, cô bé Đ.T.H.N (SN 2007, người bị đánh trong clip) cùng bà ngoại cho biết clip được quay vào ngày 11-6, khi em N. đi đón em trai đi học về thì bị 2 cô gái chặn đường, ép đi lên đường núi Minh Đạm. Khi đến đây thì một nhóm khác đã chờ sẵn và lao vào đánh đập N.

Theo N., nguyên nhân do những bình luận trên mạng xã hội giữa N. và một cô bé khác tên D.. Sau đó, D. rủ một người tên H. cùng một số người khác để đánh N. Thời điểm bị đánh, N. đã nghỉ học THCS được 1 tuần.

Nữ sinh Đ.T.H.N bị đánh với nhiều vết thương trên người

Công an Thị trấn Phước Hải cũng đã nhận được trình báo từ gia đình của em N. và xác minh 6 người có liên quan đến vụ đánh nhau gồm Trần Thị Ngọc H. (SN 2006, cô gái áo xanh trong đoạn clip), Nguyễn Ngọc Bạch D. (SN 2005), Võ Thị Thanh Th. (SN 2005), Nguyễn Thị Hồng Tr. (SN 2007, người quay clip), Trần Thị Yến Nh. (SN 2008), tất cả cùng ngụ tại huyện Đất Đỏ. Ngoài ra có một nữ sinh khác tên Du., hiện công an vẫn đang xác minh.

Do các em này chưa đủ 18 tuổi nên công an đã mời lên viết bản tường trình trước sự giám hộ của gia đình. Trong số những người tham gia đánh em N. chỉ có Th. đang học cấp 2, còn lại đều đã nghỉ học.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động