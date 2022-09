CLIP: Xuất hiện vòi rồng thẳng đứng trên lòng hồ Trị An

Nhiều người dân hai huyện Định Quán, Vĩnh Cửu chiều nay (2-9) chứng kiến cảnh vòi rồng cao hàng trăm mét thẳng đứng lên bầu trời.

Những cảnh quay người dân ghi lại được bằng điện thoại cho thấy cơn lốc phát triển từ một đám mây dông và cắm thẳng xuống hồ Trị An.

CLIP: Vòi rồng nước thẳng đứng trên lòng hồ Trị An

Vòi rồng di chuyển rất chậm và liên tục hút nước từ mặt hồ lên không trung. Một người dân địa phương cho biết hiện tượng kéo dài khoảng 10 phút và tan biến trước khi vào đất liền.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động